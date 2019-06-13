مصر | دفن جثة "متسولة" عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة "متسولة" عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها تعمل في "التسول".

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بشارع عبد القادر، بالمطبعة، مفاده، العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة المدعوة "ع.ش"، 63 سنة، مسجاة على الأرض، وترتدي ملابسها بالكامل.

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثة مسنة عثر عليها مقتولة، داخل شقتها، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية كما كلفت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، كما أمرت في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، واستدعاء الجيران الذين عثروا على الجثة لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية تعمل في التسول، ولديها ابن مختل عقليا، وتقيم معه بمفردهما، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.