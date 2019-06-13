مصر | النيابة تندب خبراء الأدلة لفحص حريق شقة في حدائق القبة

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طلبت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق شقة سكنية بالقرب من قسم شرطة حدائق القبة، وإعداد تقرير بسبب نشوب الحريق.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق، نشب بشقة سكنية بالقرب من قسم شرطة حدائق القبة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، نشوب بشقة بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده، ودلت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى.