شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تصدير 664 ألف طن بطاطس و29 ألف شتلة موز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تمت الموافقة على تصدير 20 ألف شتلة موز مؤقلم ناتج زراعة أنسجة بطول 15- 20 سم، وذلك إلى دولة الأردن، بالإضافة إلى تصدير 664 ألف طن بطاطس لمختلف دول العالم.

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وأوضحت وزارة الزراعة في تقرير رسمي، أن إجمالي صادرات مصر من البطاطس العام الحالي بلغ 664 ألفا و565 طنا مقارنة بتصدير 696 ألف طن العام الماضي، رغم عدم انتهاء الموسم التصديري للبطاطس حتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالي كميات البطاطس التي تم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 304 آلاف طن، مقارنة بـ 171 ألف طن العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي صادرات مصر من البطاطس إلى روسيا بلغت 108 آلاف و428 طنًا حتى الآن، مقارنة بنحو 343 ألف طن العام الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من البطاطس للدول العربية بلغت 172 ألفًا و621 طنًا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم فحصه من البطاطس للتصدير إلى الخارج بلغ 681 ألفا و355 طنا حتى الآن مقارنة بفحص 731 ألفا و232 طنًا العام الماضي، وهو ما يعني إقبالا من الأسواق الدولية على البطاطس المصرية.