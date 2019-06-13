شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يسخر من مهاجمي الحجاب والشعراوي والسُّنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سخر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ممن وصفهم بأصحاب الفكر الضال من مهاجمى الحجاب وعلماء الأمة أمثال الشعراوي، وسُنة النبى، قائلًا: «لما بقرأ حاجة لهم بقول الحمد لله الذين عفانا مما ابتلاهم به».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لازم نشكر الله ونسأل له النجاة، ونعمل بالسُّنة لما نشوف إنسان مريض أو مُبتَلَى، تقول الحمد لله الذي عفانا».