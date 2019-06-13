شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 2019 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية. Advertisements يشمل القرار تعيين نواب لرئيس محكمة النقض، وقضاة بمحكمة النقض، ورؤساء بمحاكم الاستئناف، ونقل مجموعة من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف. وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.