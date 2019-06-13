شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة.. والشعراوي أهم أعمدتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأزهر الشريف يعتبر أكبر أعمدة القوى الناعمة لمصر، مشيرا إلى أن الإمام الراحل محمد متولى الشعراوى، يعتبر أحد أهم أعمدة هذه القوى.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «مصر أم الدنيا لأنها غزت العالم ليس عسكريا وإنما بفكر هؤلاء العلماء الأجلاء، والفنانين المحترمين، ولاعب كرة علم العالم السجود لله».