شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تعيد ترتيب الأمور الداخلية والخطط المستقبلية للشبكات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد نوار، رئيس الإذاعة، الخميس، اجتماعًا مع رؤساء الشبكات الإذاعية لمناقشة مقترحات ترتيب ببعض الأمور الداخلية والخطط المستقبلية للشبكات.

وأكد رئيس الإذاعة أهمية تأكيد هوية كل شبكة، سواء من حيث نوعية الأغاني التي تبث على الهواء أو من خلال إيقاع البرامج وفقرات الربط والتنويهات التي تبث طوال مده الإرسال واستعرض الاجتماع خطة تغطية فعاليات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بالإضافة إلى إعداد خطط لتغطية الطوارئ على مختلف المستويات عند صوت الطوارئ، وبحث إنشاء شبكة داخلية بين جميع إدارات الإذاعة لتسهيل عملية التواصل وإنجاز الأعمال والتوصية باستفادة كل الشبكات من الإنجاز من المنتج الدرامي للشبكات الأخرى.

كما وجه رئيس الإذاعة بتكليف د. عاطف شوقي، رئيس شبكة التنسيق والمكتبات، بإدارة إذاعة ماسبيرو FM بإشراف أبو العلا حبيب، رئيس شبكة الإقليميات، وإعادة إطلاقها في شكل جديد للاستفادة من ذخائر وكنوز المكتبة الإذاعية التي تحتوي على أكثر من 150 الف شريط إذاعي زاخر بالعديد من البرامج والمواد الإذاعية النادرة.