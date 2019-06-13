شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يطالب الوزراء بمضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الاجتماع الأسبوعى للمجلس، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة.

وفى بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأعضاء الحكومة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة برئاسته، حيث تم حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 14/6/2018، وبهذه المناسبة وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لجميع الوزراء على ما يبذلونه من جهد كبير في خدمة الوطن والمواطنين، مطالباً بمضاعفة هذا الجهد خلال الفترة القادمة بما يلبى متطلبات وطموحات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

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وفى هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بما يشهده الوطن من استقرار في هذه المرحلة بفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، حفاظاً على أمن واستقرار الوطن، كما نوه رئيس الوزراء إلى ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى، من نجاحات بشهادة العديد من المؤسسات الدولية التي يتم الاعلان عنها من خلال تقارير تلك المؤسسات، هذا إلى جانب ما حققته المؤشرات الاقتصادية من تحسن ملحوظ في معدلات التنمية وزيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى انخفاض نسب البطالة والتضخم.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الحكومة لدعم ملفى الصحة والتعليم، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالهما، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تتم حالياً بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة خلال الـ 6 أشهر الاخيرة، وهو التقليد الذي اتبعته الحكومة منذ توليها المسؤولية، حيث سبق إرسال تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة في الأشهر الـ 6 الأولى منذ توليها المسؤولية، ويتم حالياً إعداد النسخة الثانية لتقرير أداء الحكومة.