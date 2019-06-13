شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يكلف وفدًا لزيارة الزميل رجب الشحات للاطمئنان على حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفدًا برئاسة المهندسة ميرفت حسن، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، والدكتور عصام عزوز، رئيس الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام، وقيادات من قطاع الهندسة الإذاعية، لزيارة الزميل رجب الشحات، الذي أصيب أثناء قيامه بمهام عمله بمركز إرسال المحلة الكبرى، والذي يتلقي العلاج بأحد المسشفيات الخاصة بالمنصورة للاطمئنان على حالته الصحية وتوفير كل الرعاية الطبية له وتلقيه العلاج بانتظام، حيث إن الحالة الصحية للزميل في تحسن مستمر.

كما قام الوفد بزيارة أسرة الزميل المتوفى محمد رمضان الذي كان قد توفي في ذات الحادثة خلال قيامه بعمله بمركز إرسال المحلة، لتقديم واجب العزاء لهم ومتابعة سرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بصرف مستحقاته المالية.