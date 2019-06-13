شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الغربية» تنقذ سيدة مُسنة تعاني من ألزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، بأن الفريق المحلي بالغربية تلقى شكوى بوجود مُسنة بمدينة طنطا بلا مأوى، حيث تبين أنها تعاني من ألزهايمر، وقام على الفور أعضاء الفريق بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

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كان أحد المواطنين قام بالاتصال تليفونيًا بفريق التدخل السريع بالغربية يُفيد بوجود سيدة أمام مستشفى الأمريكان بشارع سعيد بطنطا عمرها يتجاوز التسعين عاما، وعلى الفور توجه الفريق إلى الحالة وكانت في حالة إعياء ولا تعرف أي شيء حتى اسمها وكل ما تتذكره أنه تمت سرقة متعلقاتها وتم عمل اللازم لها وإلحاقها بدار للمسنين.

وأكد يوسف تنوع أنواع التدخلات التي تقدم من خلال الفريق إلى المواطنين ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ وكذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح يوسف أن فريق التدخل السريع الذي تم إنشاؤه عام 2014، مكون من 8 أعضاء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة ولديهم الخبرة والقدرة على التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعد نجاح تجربته على المستوى المركزى تم تشكيل فرق للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزى، كما أوضح أن الضبطية القضائية هي إحدى الآليات المستحدثة لرصد الانتهاكات والمخالفات بدور الرعاية الاجتماعية، حيث تم تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة وفقاً للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017.