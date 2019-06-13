شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«البيطريين»: قانون العليا للدواء الجديد يقر أرقامًا فلكية تهدد صناعة الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الأدوية والشركات، إن أسعار رسوم تسجيل المنتجات الدوائية في قانون الهيئة العليا للدواء الجديد الذي يعرض بلجنة الصحة بالبرلمان يقر أرقاما فلكية وغير واقعية وتهدد صناعة الدواء.

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وأوضح «العبد» أن المبلغ المقرر دفعه عند تسجيل المنتجات يصل إلى مليون جنيه، وعند إعادة التسجيل يدفع مبلغ نصف مليون جنيه، وعند التنازل عن المستحضر الواحد مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه، وكذلك ترخيص المخزن ارتفع من ١٠ آلاف إلى سبعين ألف جنيه.

وأضاف أن التسجيل في سجل مستوردي الخامات يتطلب دفع ١٠٠ ألف جنيه والموافقة الاستيرادية الورقية من ٢٠٠ جنيه إلى ألف، وحتى رسوم ترخيص المصنع نفسه وكذلك تغيير الاسم تكون بأرقام كبيرة مبالغ فيها.

وأكد أن تلك الأسعار ستؤثر على إقبال المستثمرين على الصناعة، وتزيد من احتكار وسيطرة الكبار وخروج المستثمرين الصغار، عكس ما تنادي به القيادة السياسية التي تشجع ريادة الأعمال، والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتفتح باب التلاعب والغش في الدواء وترجع بالأثر السلبى على الاقتصاد وخاصة الأدوية البيطرية.