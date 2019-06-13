شكرا لقرائتكم خبر عن فوز يونس مجاهد برئاسة الاتحاد الدولي للصحفيين كأول عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، فوز يونس مجاهد «مغربي الجنسية» برئاسة الاتحاد الدولي للصحفيين كأول عربي، خلفا للرئيس السابق البلجيكي فيليب لوروث، خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم الخميس، على هامش أعمال المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي تستضيفه تونس.

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وقال ميري، في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، عقب إعلان نتيجة الانتخابات، إن فوز يونس مجاهد، يعد إنجازا كبيرا حققه العرب لأول مرة منذ إنشاء الاتحاد بفضل وحدة صفهم وتحالفهم مع غالبية النقابات من القارات المختلفة رغم المعارضة الأوروبية.

وأضاف أن هذا يؤكد أن الصحافة العربية بخير وأنها قادرة على أن تلعب أدوارا أكبر دفاعا عن القضايا العربية، وأن العرب عندما يتحدون قادرون على تحقيق النجاح على المستوى الدولي.

وأشار ميري إلى أن رئاسة الاتحاد تبلغ مدتها 3 سنوات وسيتم في وقت لاحق اليوم انتخاب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، لافتا إلى أنه تم قبول 28 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا.