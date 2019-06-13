شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الزراعية تقفز لـ3.6 مليون طن.. والموالح في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن، حيث تلقى تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 حتى 12 يونيو الحالي.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الصادرات بلغت 3 ملايين و654 ألفًا و942 طنًا من المنتجات الزراعية بزيادة 219 ألفًا و751 طنًا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

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وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و618 ألفًا و346 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 656 ألفًا و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 229 ألفًا و125 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع بإجمالي 28 ألفًا و289 طنًا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفًا و475 طنًا.

وأوضح الوزير أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 15 ألفًا و725 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 ألفًا و96 طنًا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6695 طنًا، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طنًا، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4817 طنًا للفلفل و4132 طنًا للخيار.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها وقال إن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني.