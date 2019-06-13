السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 يونيو، القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 2019 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية. وشمل القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين ٣٥ قاضيًا بدرجة نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين ٥٩ قاضيًا بمحكمة الاستئناف، قاضيًا بمحكمة النقض. وتضمن القرار عدد من التعيينات والتنقلات القضائية الآخرى:

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