مطربة "عندي ظروف" لوالدتها من سيارة الترحيلات: "ادعيلي والنبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

"أنا كويسة.. ادعيلي والنبي".. هكذا تحدثت المغنية شيماء أحمد بطلة كليب "عندي ظروف"، من داخل سيارة الترحيلات، مع والدتها وهي تغالب دموعها، بعدما قررت محكمة جنح العجوزة، مد أجل الحكم عليها هي و11 فتاة أخرى، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، ضمن شبكة دولية للاتجار في البشر وتسهيل الدعارة، لجلسة 4 يوليو.

وقفت سيارة الترحيلات "لوري"، أمام محكمة شمال الجيزة، في شارع السودان بإمبابة، لنقل المساجين إلى محبسهم، كانت من بين المتواجدات داخله المطربة شيما، استقلت المطربة السيارة، ومن منافذها الحديدية وقفت لتتحدث مع أسرتها، التي تقف خلف الأسوار الحديدية للمحكمة، وبصوت مبحوح قالت المطربة لوالدتها "أنا كويسة ما تعيطيش.. اعيلي والنبي".

بعد عدة دقائق قام الحرس بإبعاد المتواجدين حول الأسوار وانصراف السيارة إلى السجن.

وأحالت النيابة العامة، صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليًا.

كانت تحقيقات القضية، كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.