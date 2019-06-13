محام: حفظ التحقيقات في قضية اتهام منى عراقي و6 آخرين بالاتجار في البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال المحامي رمضان حسان، إن نيابة شمال القاهرة الكلية، أمرت بحفظ التحقيقات في اتهام الإعلامية منى عراقي و4 من فريق إعدادها واثنين آخرين بقضية الاتجار بالبشر في الأزبكية.

وأضاف "حسان" دفاع المتهمة الرئيسية "صفية. ع" طباخة، إن المحكمة أخلت سبيلها في القضية.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول للنيابات،أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي و4 من فريق إعداد برنامجها بضمان محال إقامتهم في واقعة تبادل الاتهامات بينها وبين سيدة أخرى حول خطف طفل.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ تلقته مباحث قسم شرطة الأزبكية من الإعلامية منى عراقي يفيد، قيام المتهمة "صفية" بخطف الأطفال وبيعهم للغير، فتم القبض على "عراقي" و4 من فريق إعدادها ووسيط بينهم يدعى "نشأت.ز" وإحالتهم للنيابة.