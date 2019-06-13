مصر | "مفيهوش خدش".. تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفيهوش خدش".. تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المعثور على جثته طافية بمياه النيل، دائرة قسم شرطة الوراق، معلوم الهوية، وعثر بطيات ملابسه على بطاقته الشخصية، موضحا أنه بمعاينة رجال المباحث للجثة تبين عدم وجود أيه إصابات ظاهرية.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب طافية بمياه النيل دائرة قسم شرطة الوراق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بمياه النيل دائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه، وعثر بطيات ملابسه على بطاقته الشخصية، وكشفت مناظرة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، للجثة المعثور عليها، عن عدم وجود أيه إطابات ظاهرية بالجثة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وطلب العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إستدعاء أهليه الشاب، لمعرفة إذا كان مريض نفسي من عدمه، وإجراء تحريات المباحث لمعرفة سبب وفاته، ووجود شبهة جنائية حول وفاته، أو وفاته بسبب إسفكسيا الغرق.

3 أعوام في "الحرام".. حل لغز اغتصاب طالبة الشيخ زايد.. "وصديق الأب" كلمة السر



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول رواية فتاة بقيام 3 أشخاص مجهولين بخطفها واغتصابها، بمدينة الشيخ زايد، وتبين أنه بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان بلاغ الفتاة، تبين عدم تواجد سيارة بالمواصفات التي أدلت بها الفتاة، خلال بلاغها، وعدم تواجد الفتاة بالمكان المشار إليه، وبإعادة مناقشتها تبين اختلاقها البلاغ لإجبار صديق والدها على الزواج منها.

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وكانت توصلت تحريات رجال مباحث قطاع أكتوبر، إلى حقيقة بلاغ فتاة في الصف الأول الثانوي بتعرضها للاغتصاب على يد مجهولين، وتبين أنها على علاقة غير شرعية بصديق والدها، منذ 3 سنوات، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج طوال الـ 3 سنوات الماضيين، دون علم أهليتها.

وأوضحت التحريات أن الفتاة تقدمت ببلاغ كاذب لقسم شرطة الشيخ زايد، لإجبار صديق والدها الاربعيني العمر على الزواج منها، خوفًا من افتضاح علاقتهما الغير شرعية.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، خلال أحد أيام عيد الفطر المبارك، من دلال.م.ز، 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، بقيام 3 أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ملاكي، بخطفها عنوة عنها، واغتصابها بالإكراه بجوار الحديقة المركزية بدائرة القسم.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى كذب رواية الفتاة وأنها على علاقة غير شرعية بصديق والدها البالغ من العمر 45 سنة، وتقدمها بالبلاغ الكاذب لزواجه منها خوفًا من افتضاح علاقتهما، وبمواجهة الفتاة أقرت بما توصلت إليه التحريات.

وبإعداد مأمورية تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.