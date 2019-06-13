مصر | لازدرائه الأديان.. بلاغ يطالب بحجب قناة "شريف جابر" على اليوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لازدرائه الأديان.. بلاغ يطالب بحجب قناة "شريف جابر" على اليوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد بإنذار على يد محضر لكل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يطالبهم فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدون شريف

جابر وسرعة حجب قناته على اليوتيوب والتي تبث فيديوهات تحض على ازدراء الأديان والكراهية والتحريض على الدولة المصرية.

واعتبر سعد، أن عدم حجب جهاز تنظيم الاتصالات لهذه القناة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وأن ذلك يعد تقصيراً منه بالدور الذي أناطه القانون للجهاز من الرقابة وحماية المصريين من مثل هذه الفيديوهات

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الهدامة وفق لما نص عليه قانون تنظيم الاتصالات.

وأوضح، أن شريف جابر دأب على إنتاج ونشر الفيديوهات على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي والسخرية من معتقدات الشعب المصري، وتحرض على الأمن القومي وتكدر

السلم العام، كما أنها تحمل تحريض صريح على الفسق والفجروالشذوذ الجنسي والأخلاقي.

وطالب سعد، بسرعة حجب الفيديوهات وحظر روابطها الإلكترونية، نظراً لما تحتويه من مخالفات قانونية وأزدراء للأديان والتحريض على الأمن القومي.