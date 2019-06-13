مصر | حبس متهم بالتعدي جنسيا على ابنة صديقه بالشيخ زايد 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم بالتعدي جنسيا على ابنة صديقه بالشيخ زايد 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أكتوبر، حبس متهم بالتعدي جنسيًا على ابنه صديقه بمنطقة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغًا من فتاة، ادعت تعرضها لاعتداء جنسي، من أحد الأشخاص، وذكرت أنه احتجزها بشقة واعتدى عليها جنسيا.

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوال الفتاة، وتوصلت معلومات رجال المباحث، إلى ارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق والدها، في عقده الرابع، وأنها حررت محضرا خشية افتضاح أمرها، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.