مصر | "8 سنين بدون عمل".. ننشر تفاصيل انتحار عاطل في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "8 سنين بدون عمل".. ننشر تفاصيل انتحار عاطل في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث القاهرة إلى أن العاطل الذي أقدم على الانتحار شنقا كان يعمل في مجال السياحة منذ 8 سنوات بشرم الشيخ، وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، وتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، لم يجد المتوفي فرصة عمل، ما تسبب في تدهور حالته النفسية، وإقدامه على الانتحار.

وأقدم عاطل على الانتحار شنقًا لعدم قدرته على الزواج بحدائق القبة، وتم إخطار اللواء اللواد محمد منصور بالواقعة.

وكان المقدم خالد سيفرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغًا من بالعثور علي عاطل منتحر شنقًا داخل شقته، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة عاطل معلق بحبل بسقف غرفة النوم.

وبسؤال أسرته أقرت بأنه كان يعانى من أزمة نفسية، بسسب عدم قدرته علي الزواج ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.