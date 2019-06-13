مصر | 3 أعوام في "الحرام".. حل لغز اغتصاب طالبة الشيخ زايد.. "وصديق الأب" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أعوام في "الحرام".. حل لغز اغتصاب طالبة الشيخ زايد.. "وصديق الأب" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول رواية فتاة بقيام 3 أشخاص مجهولين بخطفها واغتصابها، بمدينة الشيخ زايد، وتبين أنه بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان بلاغ الفتاة، تبين عدم تواجد سيارة بالمواصفات التي أدلت بها الفتاة، خلال بلاغها، وعدم تواجد الفتاة بالمكان المشار إليه، وبإعادة مناقشتها تبين اختلاقها البلاغ لإجبار صديق والدها على الزواج منها.

وكانت توصلت تحريات رجال مباحث قطاع أكتوبر، إلى حقيقة بلاغ فتاة في الصف الأول الثانوي بتعرضها للاغتصاب على يد مجهولين، وتبين أنها على علاقة غير شرعية بصديق والدها، منذ 3 سنوات، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج طوال الـ 3 سنوات الماضيين، دون علم أهليتها.

وأوضحت التحريات أن الفتاة تقدمت ببلاغ كاذب لقسم شرطة الشيخ زايد، لإجبار صديق والدها الاربعيني العمر على الزواج منها، خوفًا من افتضاح علاقتهما الغير شرعية.

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وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، خلال أحد أيام عيد الفطر المبارك، من دلال.م.ز، 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، بقيام 3 أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ملاكي، بخطفها عنوة عنها، واغتصابها بالإكراه بجوار الحديقة المركزية بدائرة القسم.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى كذب رواية الفتاة وأنها على علاقة غير شرعية بصديق والدها البالغ من العمر 45 سنة، وتقدمها بالبلاغ الكاذب لزواجه منها خوفًا من افتضاح علاقتهما، وبمواجهة الفتاة أقرت بما توصلت إليه التحريات.

وبإعداد مأمورية تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

