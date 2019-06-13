أخبار مصر | "العربية للتصنيع" تحصل علي شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" تحصل علي شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الهيئة العربية للتصنيع، على شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية، حيث منحت شركة ICIM الإيطالية، مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع شهادة تصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية طبقا للمواصفات.

ويعتبر الحصول على الشهادة الدولية، قيمة إضافية لمصنع الطائرات، باعتباره هو الجهة الوحيدة بجمهورية مصر العربية الحاصلة على هذه الشهادة، وبموجبه يستطيع تصنيع أجزاء فى الطائرات الصغيرة، بعد حصوله على الشهادة الدولية.

وتعد الشهادة الدولية الممنوحة لمصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، خطوة كبيرة فى سلسلة التطوير والتحديث لمصانع وشركات الهيئة، ويفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.