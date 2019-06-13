أخبار مصر | هدية مميزة لمدير متحف الصين.. ودعوة لإقامة معرضًا للآثار المصرية ببلاده (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدية مميزة لمدير متحف الصين.. ودعوة لإقامة معرضًا للآثار المصرية ببلاده (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح مدير متحف الصين القومي إمكانية تنظيم معرضًا للآثار المصرية في الصين نظرًا لشغف الشعب الصيني وولعه بالحضارة المصرية العريقة.

جاء مقترح دكتور وانج. Dr. Wang Chunfa مدير متحف الصين القومي، أثناء زيارته اليوم لوزارة الآثار والوفد المرافق له حيث التقى بالدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وفي نهاية اللقاء أهدي الوزير مستنسخ من حجر رشيد لمدير متحف الصين القومي، ورحب بمقترحه حول إقامة معرض للآثار المصرية في الصين، وأكد على التعاون بين مصر والصين في مجال العمل الأثري.