أخبار مصر | مدير متحف الصين القومي في ضيافة وزارة الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير متحف الصين القومي في ضيافة وزارة الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الأثار اليوم الخميس، دكتور وانج Dr. Wang Chunfa مدير متحف الصين القومي، والوفد المرافق له وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

وخلال اللقاء أثنى وانج علي الجهود التي تبذلها الوزارة في الحفاظ علي الآثار المصرية والاكتشافات الأثرية الحديثة التي تقوم بها البعثات الأثرية المصرية والتي ابهرت العالم.

وأشار العناني إلى التعاون بين مصر والصين في مجال العمل الأثري حيث بدأت العام الماضي أول بعثة أثرية صينيه في مصر.

