أخبار مصر | مصر للطيران تضع شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية على طائراتها

قامت شركة مصر للطيران بوضع شعار بطولة الأمم الإفريقية، مصر 2019 علي طائراتها الدولية احتفالا باستضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الكبير، وجاء ذلك في إطار حملتها التسويقية والدعائية لرعاية البطولة كونها الناقل الرسمي.

وتسضيف مصر النسخة الثانية والثلاثين من الـ"كان" خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957.

وتم تقسيم الـ24 منتخبًا إلى 6 مجموعات، وتضم كل منها 4 منتخبات يصعد منهم الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب في 4 محافظات، وهي: (استاد القاهرة واستاد السلام بالقاهرة واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، واستاد السويس بالسويس، واستاد الإسماعيلية بالإسماعيلية).