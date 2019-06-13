أخبار مصر | "الأوليمبية" توافق على تغيير نادي التنمية سبورت لـ"مستقبل وطن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوليمبية" توافق على تغيير نادي التنمية سبورت لـ"مستقبل وطن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل حزب مستقبل وطن، على الموافقة بشأن تعديل اسم نادي التنمية سبورت، ومقره شارع السيدة نفسية أمام مكتبة محافظة القاهرة الصادر بشأنه النظام الأساسي بقرار من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، رقم 54 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 198 تابع ه بتاريخ ليصبح "نادي مستقبل وطن".

وجاء نص القرار الصادر برقم 16 لسنة 2019، من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الرياضية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الرياضي، وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية، وعلى قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 54 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية رقم 198 تابع ه بتاريخ 3082017، وعلي محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي التنمية سبورت.

وتضمنت المادة الأولى من القرار يعدل اسم التنمية سبورت، ومقره شارع السيدة نفسية أمام مكتبة محافظة القاهرة الصادر بشأنه النظام الأساسي بقرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 54 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 198 تابع ه بتاريخ ليصبح علي النحو التالي "نادي مستقبل وطن"، وفي المادة الثانية ينشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

