أخبار مصر | "التدخل السريع" ينقذ "تسعينية" تعاني من الزهايمر بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التدخل السريع" ينقذ "تسعينية" تعاني من الزهايمر بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق المحلي بمحافظة الغربية، تلقى شكوي بوجود مسنة بمدينة طنطا بلا مأوى، حيث تبين أنها تعاني من الزهايمر، وتم على الفور التعامل مع البلاغ وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

وكان فريق التدخل السريع بالغربية، قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بوجود سيدة أمام مستشفى "الأمريكان" بشارع سعيد بطنطا، عمرها يتجاوز التسعون عامًا، وعلى الفور توجه الفريق إلى السيدة، والتي كانت في حالة إعياء ولا تعرف أى شئ حتى اسمها، وكل ما تتذكره أنه تم سرقة متعلقاتها وتم عمل اللازم لها وإلحاقها بدار المسنين.

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وأكد "يوسف" تنوع التدخلات التي تقدم من خلال الفريق إلى المواطنين، حيث يتلقى الفريق بلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح يوسف أن فريق التدخل السريع الذى تم إنشائه عام 2014، مكون من 8 أعضاء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة، ولديهم الخبرة والقدرة علي التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعد نجاح تجربته على المستوى المركزي، تم تشكيل فرقاً للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزى.

وأوضح أن الضبطية القضائية هي إحدى الآليات المستحدثة لرصد الانتهاكات والمخالفات بدور الرعاية الاجتماعية، حيث تم تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة وفقاً للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017.