أخبار مصر | لعرض فيلم "الممر" لأعضائه.. "مستقبل وطن" يحجز قاعات سينما بعدد من المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعرض فيلم "الممر" لأعضائه.. "مستقبل وطن" يحجز قاعات سينما بعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز حزب مستقبل وطن، عددًا من قاعات العرض السينمائي بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - الدقهلية - بورسعيد - دمياط - المنيا ) وذلك أيام ( 13 ،14 ، 15 يونيو الجاري ) لأعضاء الحزب ( بكافة المستويات التنظيمية ) لمشاهدة فيلم " الممر.

وجاء ذلك في إطار اهتمام الحزب بترسيخ القيم والمبادئ الوطنية لشباب الحزب لما يحتويه الفيلم من تجسيد لملحمة بطولية حقيقية للقوات المسلحة والصاعقة المصرية.