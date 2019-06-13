أخبار مصر | وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع نظيره البريطاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع نظيره البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له والذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والأمنية.

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وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التى تربط بين مصر وبريطانيا معربًا، عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك فى المستقبل.

وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بالدور الذى تقوم به مصر فى دعم الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرباً عن تقدير بلاده الكامل لمصر حكومة وشعباً متمنياً لها دوام الاستقرار والتقدم.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة.