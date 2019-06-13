أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير 28 رحلة منتظمة وإضافية لعودة ٣ آلاف مشارك في المنتدى الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير 28 رحلة منتظمة وإضافية لعودة ٣ آلاف مشارك في المنتدى الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مصر للطيران استعدادتها اعتبارًا من اليوم لعودة السادة ضيوف المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، الذي تنظمة هيئة الرقابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ والذي يختتم فاعلياته اليوم بينما تستمر عدد من الجلسات المنفصلة حتى يوم ١٥ يونيو ٢٠١٩.

هذا ومن المقرر أن تسير الشركة ٢٨ رحلة جوية ومنتظمة اعتبارًا من اليوم وحتى يوم السبت القادم ١٥ يونيو ٢٠١٩وذلك لعودة ما يقرب من ٣٠٠٠ مشارك من مختلف الدول الأفريفية بالقارة السمراء وعدد من دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وحرصت مصر للطيران متمثلة في مختلف الإدارات والقطاعات لتذليل كافة الإجراءات الخاصة بسفر الحضور وتقديم كافة التسيلات لهم لعودتهم في سهولة ويسر من خلال الجناح الدعائي الخاص بمصر للطيران والمقام في بمقر الحدث بقاعة المؤتمرات طوال ساعات انعقاده على مدار اليوم وذلك تيسيراً على الحضور في إنهاء إجراءات سفرهم.

جدير بالذكر أن الشركة الوطن قد نجحت في تسيير ما يقرب من ٢٦ رحلة جوية منتظمة وإضافية لوصول السادة الضيوف إلى مقر الحدث منذ ٩ يونيو وحتى أول أمس ١١ يونيو ٢٠١٩.