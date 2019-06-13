أخبار مصر | الاجتماع التنسيقي الأول لنقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاجتماع التنسيقي الأول لنقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الخميس 13 يونيو، الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة فعاليات نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

حضر الاجتماع ممثلين من وزارات الدفاع، والداخلية، والسياحة، ومحافظة القاهرة، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، حيث تم مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب خلال الشهور القليله المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المومياوات الملكية والتوابيت التي سيتم نقلها عددها 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي، ترجع إلي عصور الأسر 17، و18، و19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.