أخبار مصر | كيف استعدت "الوطنية للإعلام" لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف استعدت "الوطنية للإعلام" لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هو حدث كبير، يعمل لاستقباله الجميع على قدم وساق منذ أشهر وأيام طويلة، واستطاعت مصر أن تحصل عليه، وذلك بعد منافسة مع جنوب أفريقيا؛ حيث حصلت مصر على 16 صوتًا، مقابل صوت لجنوب أفريقيا.



فتستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك في الوقت الذي تترأس فيه الاتحاد الأفريقي، مما يُعد رسالة قوية للعالم أنها مازالت قادرة على أن تقود الأمم وأن تظل دائمًا في الصدارة.



وحدد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، خمس محافظات لاستقبال البطولة، والتي تُقام في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمصر، وهي: "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس"، وتشهد البطولة لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، على أن تستضيف القاهرة مجموعتين، بينما باقي المحافظات تسقبل مجموعة واحدة.



واستعدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لاستقبال البطولة؛ حيث سخرت كافة إمكاناتها مع المتابعة المستمرة، للبدء في تغطيتها.

"الوطنية للإعلام" تُطلق البث الرسمي لقناة تايم سبورت

وأطلقت الهيئة في العاشرة من مساء الجمعة 24 مايو الماضي، البث الرسمي لقناة "تايم سبورت"؛ حيث أكد حسين زين رئيس الهيئة أن القناة تُعد إضافة حقيقة في مجال الإعلام الرياضي شكلًا ومضمونًا، والهيئة تولي لها اهتمامًا كبيرًا.



وقال "زين" إن القناة تنقل عبر نسختها الأرضية، كافة فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الافريقية، وهي البطولة الأهم على مستوى القارة، وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن القناة تُقدم للمشاهد المصري والعربي والأفريقي، خدمات إعلامية رياضية متميزة، تحظى برضى عشاق وجماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها، والعمل على إمتاع وإسعاد المشاهد ببرامج وفقرات القناة المتنوعة.

الإذاعة المصرية تبث أخبار كأس الأمم بأكثر من 4 لغات في 5 دول إفريقية

وأعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن انتهاء الهيئة الوطنية للإعلام، من شراء عدة أجهزة متخصصة لاستقبال بث الإذاعة في 5 دول إفريقية، هي: أوغندا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وبوروندي.

وقال "نوار" إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عودة الاهتمام بدول القارة السمراء، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن الإذاعة المصرية أجرت عدة اتصالات مع المسؤولين في هيئات الإذاعة والتلفزيون بهذه الدول الإفريقية؛ للاتفاق على تولي "ماسبيرو" شراء أجهزة لاستقبال الإذاعة السواحيلية من القاهرة، وبثها عبر موجات fm بها، على أن يجرى من خلالها بث أخبار الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي ستُقام في القاهرة يونيو المقبل.

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وأكد "نوار" أنه من المقرر أن تقوم ببث كواليس الفرق وكل ما يتعلق بمواعيد المباريات والتدريبات ونتائج كل المبارايات باللغة السواحيلة، والتي تعتبر الأكثر انتشارًا في الدول الإفريقية، مبينًا أنَه سيجرى تقوية بعض الشبكات الإذاعية الموجهة إلى إفريقيا، لما لها من تأثير كبير في القارة السمراء.

وأكد أن الإذاعة ستعمل على بث برامج الإذاعات الموجهة من خلال الأجهزة الجديدة، وبلغات متعددة، مثل العربية والإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى أوروبية وإفريقية وآسيوية، موضحًا أنها ستبث 35 خدمة إذاعية، بعضها قصيرة المدى، وبعضها الآخر يصل إلى 5 ساعات يوميًا.

'الوطنية للإعلام': قوة البث الأرضي الرقمي لتايم سبورت يوازي الفضائي في الجودة

وقالت الهيئ إنها قامت ببذل كل الجهود، لتقوية شارة البث الأرضي الرقمي لقنواتها؛ ليغطي كافة محافظات الجمهورية، وبصورة عالية الجودة، وذلك انطلاقًا من حرصها على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المُقامة على أرض مصر.

وأضافت أنه عبر قنواتها الأرضية، تم إطلاق قناة تايم سبورت؛ وذلك لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة عالية الجودة، والتي تم تقوية بثها الأرضي الرقمي الجديد، ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة.

وأوضحت الهيئة أن قطاع الهندسة الإذاعية بالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، قام بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي، وذلك استعدادًا لنقل كافة فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري.

وأكدت الهيئة أنها تمتلك حق البث الأرضي لكافة الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية، من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تُقام على أرض مصر بمقتضى القانون، وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقًا للقانون.

'الوطنية للإعلام' تعلن تشغيل محطات الإرسال والضغط الرقمي الجديدة بالمحافظات

وأعلنت الهيئة عن تشغيل محطات الإرسال وأجهزة الضغط الرقمي الجديدة في محافظات بني سويف وسوهاج والمنيا، بمعرفة قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة.

وقالت الهيئة إنها أجرت التجارب اللازمة لتشغيل المحطات، بالاستعانة بمهندسي وفنيي الإرسال، وكذلك المهندس زكريا أبوجبل مدير مشروعات الإرسال، والمشرف على التركيب.

وأضافت أن الأجهزة والمحطات التي تم تركيبها، تساهم في تقوية الإرسال الأرضي الرقمي، واستقبال قناة تايم سبورت بأفضل جودة ممكنة للصورة في تلك المحافظات.