شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة ( الموعد والشروط) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام 2019 / 2020 .
وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي للمدينة، إن المقر الرسمي لمدينة زويل الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة سوف يستقبل الراغبين من الطلاب وذويهم، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 31 يوليو 2019 .
وتتمثل معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل «www.Zewailcity.edu.eg»، في أن يكون المتقدم حاصل على حد أدنى 90% في الثانويه العامة أو مايعادلها، وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، وكذا المقابلة الشخصية، ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.
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