شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم المشاركين في إعداد الخطة الاستراتيجية وجائزة مصر للتميز الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جميع المشاركين في إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2019/2023 وكذلك جائزة مصر للتميز الحكومي بمناسبة الانتهاء من إعدادها، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهوريه بمنظومة الإصلاح الإداري بالدولة وخاصة المحافظات.

استهل المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في إعداد الخطة الاستراتيجية، معربًا عن سعادته لإخراج هذه الخطة بالشكل المُشرف والتي شارك فيها جميع الإدارات بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة المراكز والمدن والتي جاءت نتاج العمل الجاد والدؤوب والإخلاص وروح التعاون التي سادت بين الفريق أثناء إعداده الخطة الاستراتيجية والحرص على إظهار محافظة الشرقية بالشكل المُشرف من خلال البيانات الدقيقة والإحصائيات المعبرة عن الواقع حتى يتثني الوقوف على نقاط القوة والضعف.

كما قام المحافظ بتوجيه الشكر أيضًا للمشاركين في إعداد دليل محافظة الشرقية لجائزة مصر للتميز الحكومي والتي تم تقديمها مؤخرًا لوزارة التخطيط للتقييم، موضحًا أن دليل محافظة الشرقية لجائزة مصر للتميز الحكومي ارتكز على عدد من المعايير والمحاور والأسس أهمها مدى تماشي ممارسات المحافظة لخطه الدولة وخطة مصر في 2030، كما اعتمدت على تفعيل مفهوم الحوكمة بأعمدته الثلاث الشفافية والمحاسبية والمشاركة.

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وقال المحافظ إنه بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا أن معدل الأداء ما زال لا يتخطى 30%، وأطمح من خلال ملف الجائزة أن نصل بالمعدل إلى 60% وهذا لن يتحقق بتوفير الإمكانيات فقط بل بالعمل المستمر والحراك الدائم والإخلاص من العاملين.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من الخطة الاستراتيجية إرساء وتوثيق قاعدة بيانات موحدة ودقيقة عن محافظة الشرقية وإمكانياتها وخدماتها ومواردها وإحتياجاتها ومقترحات التطوير والتنمية لتتماشى مع خطة الدولة 2030 وتنفيذها على أكمل وجه.

وفيما يخص دليل محافظة الشرقية لجائزة مصر للتميز الحكومي، أكد المحافظ أنه يهدف إلى توعية كافة العاملين بالإدارات المختلفة بالديوان العام وكذلك العاملين بالمراكز والمدن بأهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنيين والتيسير عليهم للحصول عليها، ويتضمن ذلك أيضًا الخدمات العامة كالنظافة وإصلاح الطرق وتوفير كافة المرافق من محطات مياه شرب وشبكات صرف صحي وإزالة للإشغالات والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والكثير من الخدمات التي من المهم توفيرها للمواطنين كي ينعموا بالعيش تحت مظلة الدولة المصرية ويتمتعوا بالحياة الكريمة.

حضر وشارك في الاحتفالية اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة ناهد محمد مصطفى على، الأستاذ بكلية الطب جامعة قناه السويس، واستشاري التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية.

محافظ الشرقية يكرم المشاركين في إعداد الخطة الإستراتيجية

محافظ الشرقية يكرم المشاركين في إعداد الخطة الإستراتيجية