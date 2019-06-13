شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة «سيدة الأرض» تكرّم الفنانة إلهام شاهين مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم مؤسسة «سيدة الأرض» حفلا لتكريم الفنانة إلهام شاهين في التاسعة، مساء الخميس، في جراند نايل تاور بالقاهرة، بمنحها لقب سفيرة سيدة الأرض.

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يأتي هذا في إطار احتفال المؤسسة الفلسطينية بمرور 12 عامًا على إنشائها وتدعيمًا لدورها كمؤسسة تعتمد على نشر الفن والثقافة سعيًا لتحقيق السلام.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته بهذا الصدد: «يبقى الفن رسالة إنسانية وطنية. وتبقى القدس عنوان الضمير العالمي. والقاهرة ضمير الأمة العربية».

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والمثقفين العرب.