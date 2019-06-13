شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات البرنامج التدريبي المتقدم لدول حوض النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وسفراء عدد من دول حوض النيل ودول الكوميسا، الخميس، ختام فاعليات البرنامج التدريبي المتقدم لدول حوض النيل، والذي نظمته وزارة الموارد المائية والري في الفترة من 9 إلى 13 يونيو تحت عنوان «الملاحة المائية الداخلية- الفرص والتحديات»، بحضور اللواء ياسر جلال، رئيس هيئة النقل النهري وممثل وزارة النقل، وممثلي مجموعة دول الكوميسا وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

في البداية، رحب الفريق مهاب مميش بالحضور الكريم، ناقلاً لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن إفريقيا هي مستقبل التنمية والاستثمار عالميًا وتضم العديد من الدول والأسواق الواعدة.

وأكد «مميش» على أن قوة القارة الأفريقية في وحدتها وإحداث التكامل اللازم بين دولها وتعزيز قطاع النقل والبنية التحتية لمزيد من النمو والتقدم، ومن بين أوجه هذا التكامل البرنامج التدريبي الحالي، والذي يعد خطوة مهمة في طريق تبادل الخبرات وبناء الكوادر البشرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.

وفي كلمته، عبر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن سعادته لتواجده في ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم للأشقاء الأفارقة، موجهًا الشكر لهيئة قناة السويس وقطاع نهر النيل بوزارة الري على الجهد المبذول في تنظيم البرنامج التدريبي، متمنيًا أن تصب الخبرة المعرفية التي تم اكتسابها ضمن هذا البرنامج في تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لضمان نجاح المشروع الواعد.

وأكد وزير الري على أن إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد حلمًا لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة السمراء لتحظى بمستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك بتعظيم الاستفادة من نهر النيل وتحويله من مجرد نهر مائي إلى محور للتنمية يعود بالنفع على دول حوض النيل من خلال خفض تكلفة النقل وتقديم تسهيلات تجارية ومحلية وإقليمية بما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم وهو ما سيسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ويساهم في تقوية ودعم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.

كما وجه وزير الموارد المائية والري الشكر للكوميسا على دورها الكبير في التنسيق بين الدول المشاركة في المشروع، كما تقدم بالشكر إلى البنك الأفريقي للتنمية لموافقته على تمويل المرحلة الأولى من المشروع، وهي مرحلة دراسات الجدوى، متمنيًا أن يستمر دعم البنك للمشروع في مرحلته الثانية، مؤكدًا أنه المشروع الصحيح للاستثمار.

من جانبه، أعرب اللواء بحري ياسر جلال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن سعادته بتواجد الأشقاء الأفارقة في هيئة قناة السويس رمز التحدي والتصميم والإرادة مما جعلها المكان الأنسب لتلقي التدريب وتبادل الرؤي لاسيما في ظل المكانة الدولية الرائدة التي تحظى بها القناة في حركة التجارة الدولية، متمنيًا أن يحظى نهر النيل بهذا الدور لتوثيق العلاقات والروابط بين دول حوض النيل.

وقد وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري الشكر للبنك الأفريقي للتنمية على تمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى للمشروع، والتي شملت إعداد الدراسات القانونية والمؤسسية للمشروع وتحديد احتياجات التدريب التدريب وإعداد كراسة الشروط المرجعية للمرحلة الثانية.

كما أشاد بالبرنامج التدريبي الذي نظمته هيئة قناة السويس باعتباره مثالاً يحتذى به في التنظيم والإدارة للممرات الملاحية بأيدي خبرات مصرية خالصة وهو ما يعد امتدادًا لبرنامج بناء القدرات لأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع الذي تم بالمعهد الإقليمي للنقل النهري بالتعاون مع المعاهد البحثية بوزارة الموارد المائية والري.

وفي ذات الإطار، تقدم برنار تزواندا، ممثل مجموعة دول الكوميسا، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، معبرًا عن فخره بتواجده في مصر والتي تمتلك القدرة والأدوات التي تمكنها من قيادة مشروع عملاق مثل ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط.

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وأكد على أن خبرة مصر في مجال النقل النهري كانت عاملاً مؤثراً في نجاح المرحلة الأولى من المشروع، كما أن المحاضرات والعروض التقديمية التي تميزت بها الدورة التدريبية أصقلت مهارات الكوادر المتدربة، مطالبًا بزيادة عدد المتدربين في الدورات المقبلة لاسيما من السيدات لإحداث نوعًا من التوازن، كما يجب على المتدربين مشاركة الخبرات المكتسبة مع دولهم بعد عودتهم لتعظيم الاستفادة من المهارات والمعلومات المكتسبة من البرنامج التدريبي.

بدوره، تقدم الدكتور خالد العسكري، ممثلاً عن الأستاذة مالين بلومبرج، مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة، بالشكر للفريق مهاب مميش على استضافته فعاليات ومحاضرات البرنامج التدريبي، موضحًا أن مثل هذه البرامج والفعاليات توفر كثيرًا على بنك التنمية الأفريقي، فالبنك الأفريقي يقوم بالتواصل مع كل دولة أفريقية بشكل منفرد لإحداث التكامل بين الدول الأفريقية، ولكن البرنامج التدريبي الحالي نجح في توحيد دول حوض النيل في محفل واحد.

وأضاف أن مشروع الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط سيعمل على تحويل دول أفريقيا إلى دول مصنعة ومصدرة من خلال تسهيل انتقال البضائع من الدول الأفريقية بما يعمل على توفير فرص العمل، معبرًا عن سعادته بزيادة عدد الدول المشاركة في التجمعات المماثلة، فقد ارتفعت نسبة الدول المشاركة من 20% في عام 2016 إلى 25% في الدورة الحالية، وهو ما يدل على وجود تطور وزيادة وعي من الجميع بأهمية المشروع.

ولفت إلى أن التضاريس الصعبة للقارة الأفريقية تمثل عقبة لتنفيذ المشروع، وبالتالي على الدول المشاركة فيما بينها في تحسين البنية التحتية للقارة، وهو ما سينعكس مستقبلاً على زيادة التبادل العلمي والفني والتجاري بين الدول وبعضها البعض.

وأضاف أن البنك قام بتخصيص 650 ألف دولار لتمويل دراسات الجدوى للمرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أنه بعد نجاح المرحلة الأولى فالبنك الأفريقي سيدرس إمكانية المشاركة في المرحلة الثانية.

وبالنسبة للمتدربين، فقد أشادت بياتريس كيرانجا، متدربة من جمهورية كينيا، بحجم المهارات والمعلومات التي اكتسبها المتدربين من هذا البرنامج التدريبي، والذي عمل بالفعل على صنع كوادر فنية بالقارة الأفريقية تستطيع قيادة مشروع الوصل بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.

وتقدمت كيرانجا بالشكر أيضاً للسادة المدربين بالبرنامج، والذين لم يبخلوا لا بالجهد ولا المعلومات لإنجاح هذا المشروع العملاق، خاصة وأن المحاضرات كانت بالعفل مفيدة للغاية ومليئة بالمعلومات، وليس فقط في مجالات الملاحة الداخلية والقنوات الضيقة وإنما في مجال النقل وحركة التجارة بصورة عامة.

في الختام، قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة لمعالي الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الذي قدم بدوره درع الوزارة إلى الفريق مُهاب مميش، ثم كرما مجموعة المتدربين من دول حوض النيل وتسليمهم شهادات التكريم.

وقد وجه الفريق مُهاب مميش الدعوة للحضور للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة موقع الأنفاق أسفل القناة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أكد مميش على أن الهيئة تدخل العديد من الاستثمارات وتستفيد من الطاقة الذكية والنظيفة في مصر وبينها محطة كهرباء الرياح بمنطقة الزعفرانة لتوفير الطاقة للمشروعات بالمنطقة الاقتتصادية والمشروعات بها، لافتًا إلى أن عدد المشروعات بالمنطقة الاقتصادية بلغ 167 مشروع باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.

وشدد على أن مصر قلب القارة الأفريقية، وأن التكامل الأفريقي ضروري لكل شعوب القارة، وأكد أن السياسة التسويقية من عوامل تحقيق الزيادة بالدخل في قناة السويس، وأبدى استعداد الهيئة لعمل أي مشروعات قومية وأفريقية المرحلة المقبلة من خلال أسطول الكراكات التي تمتلكه الهيئة حاليًا، وأنها تنتظر الماستر بلان للمشروع الخاص بالربط الأفريقي النهري للمشاركة فىه بقوة، مشددًا على القيمة المضافة للقناة.

ختام فاعليات مؤتمر دول حوض النيل بحضور وزير الموارد المائية والفريق مهاب مميش

ختام فاعليات مؤتمر دول حوض النيل بحضور وزير الموارد المائية والفريق مهاب مميش

ختام فاعليات مؤتمر دول حوض النيل بحضور وزير الموارد المائية والفريق مهاب مميش

ختام فاعليات مؤتمر دول حوض النيل بحضور وزير الموارد المائية والفريق مهاب مميش

ختام فاعليات مؤتمر دول حوض النيل بحضور وزير الموارد المائية والفريق مهاب مميش

ختام فاعليات مؤتمر دول حوض النيل بحضور وزير الموارد المائية والفريق مهاب مميش