شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يناقش تنفيذ مشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية و6 أكتوبر مع التحالف الفائز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل اجتماعا مع تحالف «بومباردييه- المقاولون- أوراسكوم»، الفائز بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، لبحث الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، الذي سيتم تنفيذه لأول مرة في مصر، بحضور قيادات وزارتي النقل والإسكان وهيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق.

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وأكد الوزير للتحالف أهمية هذا المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل والمواصلات في مصر، مؤكدًا استمرار المباحثات بين اللجنة الفنية للمشروع مع التحالف الفائز بصفة يومية لإنهاء التفاوض على كافة النقاط لتوقيع العقد قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

واستعرض وزير النقل التعاون في مجال السكك الحديدية، وقامت الشركة بمعاينة الحالة الفنية لعدد من جرارات السكك الحديدية والتي تحتاج إلى الصيانة ورفع الكفاءة، حيث تم الاتفاق على سرعة التعاون المشترك لإصلاح وإعادة تأهيل ٤٠ جرار ايدترانس تحت إشراف مهندسين وخبراء من شركة بومباردييه وبأيدي العمالة المصرية التي سيتم نقل الخبرات إليها وباستخدام قطع الغيار الأصلية لهذه الجرارات مع تجهيز مكان إضافي بورش إيرماس بالسبتية لإجراء العمرة لهذه الجرارات.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية التي ستنفذها وزارة النقل والتي يمكن التعاون من خلالها بين الجانبين مثل المرحلة الأولى من مترو أبوقير الكهربائي بطول ٢٢ كم، والقطار الكهربائي بين مدينتي المنصورة والمنصورة الجديدة بطول٥٠ كم، وتم الاتفاق على اجتماع دوري أسبوعي بين وزارة النقل وممثلي شركة بومباردييه لدفع معدلات التنفيذ في المشروعات المشتركة.