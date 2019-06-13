شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظف بأحد مستشفيات الدقهلية اختلس 209 آلاف جنيه من رواتب الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا ومباحث الدقهلية، الخميس، من ضبط موظف بالوحدة الحسابية بأحد مستشفيات الدقهلية لقيامه باستقطاع أكثر من 209 آلاف جنيه من رواتب العاملين واختلاسها لنفسه.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام مسؤول عن إدخال بيانات الدفع الإلكتروني بأحد المستشفيات، مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة، باستغلال موقعه الوظيفي خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018، واستقطاع مبالغ مالية من الرواتب والحوافز الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وإضافتها على حسابه، حيث بلغت جملتها 209 آلاف جنيه واستولى عليها لنفسه عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة براتبه.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمحافظة الدقهلية المكلفة بفحص ومراجعة استمارات الدفع الإلكتروني والاستمارات الورقية لرواتب وحوافز العاملين بالمستشفى تلاعب الموظف.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من الإدارة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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