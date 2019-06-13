شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية للمجمع المقدس بوادى النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعمال الجلسة الختامية لاجتماعات المجمع المقدس، والتي عُقدت اليوم الخميس، بمركز «لوجوس البابوي» بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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وشارك في الجلسة ١١٣ عضوا من أصل ١٢٨ عضوا من أعضاء المجمع، بينما تغيب ١٥ من أعضاء المجمع لظروف المرض وبعض الظروف الاستثنائية.

كانت اجتماعات لجان المجمع قد استمرت طوال الأسبوع الجاري، والتي من المنتظر أن تُنَاقَش خلال الجلسة الجارية، التقارير المقدمة منها.

ويبلغ عدد أعضاء المجمع المقدس ١٢٨ عضوًا، وهو يتكون من الآباء المطارنة والأساقفة بحكم درجتهم الكهنوتية، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية بصفتهم الوظيفية. وهو يعد الهيئة الكنسية العليا التي لها سلطة اتخاذ القرارات الكنسية كافةً.