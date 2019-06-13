«المصري اليوم» داخل أكبر مصنع لتصنيع الطائرات البوينج في العالم 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت شركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات، من تصنيع وتجميع ٥ طائرات من طراز «البوينج 787- 9»، المعروفة بـ«الدريملاينر» لشركة مصر للطيران.
وتبدأ الشركة في تسليم الطائرة الثالثة من هذا الطراز إلى «مصر للطيران»، غدا الجمعة، والرابعة والخامسة خلال أيام في الصفقة التي أبرمتها «مصر للطيران» لشراء 6 طائرات من هذا الطراز، بعد أن قام وفد من كبار مهندسي الشركة والطيار ين بعمل الاختبارات اللازمة للطائرة الثالثة، وستصل الطائرة صباح السبت.
من جانب آخر، نجحت «المصري اليوم»، في التواجد داخل أكبر مصنع في العالم لتصنيع الطائرات، ومشاهدة خطوط الإنتاج ومراحل التجميع للطائرات التابعة لمصر للطيران.
وخصصت إدارة «بوينج» كبير مديري تصميم هياكل الطائرات، المهندس المصري طارق محمود، لشرح هذه المراحل التي نجحت في توثيقها بالصوت والصورة.
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