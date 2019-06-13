شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تطبيق اللامركزية في أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، دعم اللامركزية وتنفيذها على أرض الواقع بدعم الخدمات بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق المختلفة طبقاً للقانون والصالح العام، فضلاً عن تنفيذ ما يرد بالتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، حيث يتم تنفيذها بكل دقة طبقاً للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي «2018/2019»، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتورعواد أحمد على، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة وفاء شرف، مدير مديرية الإسكان، وعادل صبرة، مدير عام الشؤون المالية والادارية بالمحافظة، وأشرف عطوة، مدير عام التخطيط والمتابعة، وأحمد مصطفى، عضو المكتب الفني.

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كما استعرض المحافظ احتياجات المحافظة خلال العام المالي الجديد، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالباب السادس للعام المالي 20/19، وفي إطار المبالغ المخصصة للمحافظة، وحتى نهاية السنة المالية، وضمان تطبيق الحوكمة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للهيئات الاقتصادية، والشركات التابعة لها، وإدارتها بشكل اقتصادي ناجح.

وبحث المحافظ تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، مشيرًا إلى الاستعداد لطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد «2019/2020» بدايةً من 15 يونيو الجاري.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما ناقش أيضًا الموقف النهائي لتنفيذ خطة المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي «2019/2018» وعدد من الملفات المالية.