محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلغاء نتيجة امتحان طالبين بالثانوية العامة بسوهاج في جميع المواد، بسبب اتهامهم بحدوث حالة غش جماعي في امتحان الفلسفة والمنطق.
واستندت المحكمة الى أنه تم إعداد مذكرة مبهمة من قِبل اللجنة المُشكلة لفحص الغش، ولم يشر فيها الي وجود تطابق، إنما تضمنت فقط لفظ "تشابه" في اجابات الطلاب بالكراسات لعدد ٧ أرقام سرية، فضلًا عن أن باقي اللجان جاءت أيضًا تقاريرها فضفاضة مرنة لا يمكن من خلالها القطع بوجود حالة غش جماعي، وهو أمر لا يمكن حمله على وجه القطع واليقين، بأن جميع الطلاب الذين شملهم قرار إلغاء نتيجتهم، قد اقترفوا أثم الغش الجماعي وتردوا في هذا الجرم الشنيع.
وطالعت المحكمة ورقة إجابة الطاعن وتبين عدم وجود تطابق حرفي بينه وبين زملائه وإن كان يوجد ثمة تشابه يمكن حمله وتبريره بأن طلاب القسم الأدبي معهود عنهم الحفظ وأن المصدر العلمي لهذه المادة هو كتاب المدرسة، ومن ثم تأتى الإجابة على نمط واحد، خاصة وأن طلاب الثانوية العامة يعمدون إلى الكد والمثابرة والمذاكرة لتحقيق غاية منشودة.
لذا وقر في عقيدة المحكمة ثمة شكوك حول قيام الطلاب باقتراف جريمة الغش الجماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارية العليا تمنح "فرصة" لطالبين بالثانوية العامة بعد اتهامهم بالغش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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