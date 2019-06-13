محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
مع حلول الأول من يوليو المقبل، تشهد رئاسة المحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب الأول تغييرات؛ ففي 13 يوليو سيبلغ رئيس المحكمة الحالي المستشار حنفي جبالي سن التقاعد، ويسبقه النائب الأول المستشار السيد عبدالمنعم في 30 يونيو.
ووافق مجلس النواب "نهائيًا" في جلسة الثلاثاء الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تتعلق باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب الأول.
ونص التعديل في المادة 5 من قانون المحكمة على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وقال مصدر قضائي لمصراوي، إن المحكمة بصدد إعداد قائمة بأقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، وإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار "رئيس المحكمة" من بينهم، وذلك فور نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية.
ووفقًا للمصدر، فتضم قائمة أقدم النواب بالمحكمة الدستورية، المستشارين على الترتيب: محمد خيري طه النجار، سعيد مرعي محمد جاد، عادل عمر حافظ شريف، رجب سليم، بولس فهمي إسكندر.
ولن تضم القائمة المستشار السيد عبدالمنعم حشيش، النائب الأول للمحكمة حاليًا رُغم أنه الأقدم، لبلوغه سن التقاعد في 30 يونيو الجاري.
وعن اختيار النائب الأول للمحكمة، فسيتم اختيارهم من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة وآخر يرشحه رئيس المحكمة، ولم يستقر عليهما حتى الآن، بحسب المصدر.
وتأتي التعديلات في قوانين اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية نفاذًا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليه الشعب في الاستفتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر القضاة الـ5 المرشحين لتولي منصب "رئيس الدستورية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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