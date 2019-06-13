تجديد حبس شقيق "بطرس غالي" 45 يوما بقضية تهريب آثار لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، تجديد حبس بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا.

كانت النيابة العامة المصرية، تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

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وأرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.

وقررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسليمها لوزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصري الكبير.

وأعلنت النيابة العامة أنه في يوليو الماضي، وصلت إلى مطار القاهرة الجوي قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية، والتحقيق في كيفية تهريبها.