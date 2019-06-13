محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تباشر نيابة حدائق القبة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص "مشنوق" داخل شقته بحدائق القبة.
بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ تلقاه قسم شرطة حدائق القبة من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله.
وأظهرت المعاينة الأولية أن الجثة لشخص في العقد الثاني من العمره، وجثته في حالة تعفن.
صرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الحادث وملابسات حدوثه، وكلفت النيابة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.
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