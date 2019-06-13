تأجيل إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" لـ3 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 3 يوليو للمرافعة. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

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