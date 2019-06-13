صديق خائن وأب مخدوع.. استضافه في منزله فعاشر ابنته القاصر 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة ادعاء قاصر اختطافها على يد مجهولين واعتدائهم عليها جنسيا.

البداية تعود إلى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فوجئ ضباط النوبتجية الصباحية بقسم شرطة الشيخ زايد أول بفتاة بدت في حالة إعياء، طلبت مقابلة المأمور للإبلاغ عن أمر هام.

وروت "دلال.م" 17 سنة، تفاصيل ما جرى لها لرجال الشرطة، وأن سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، ترجل منها شخصان واصطحبوها عنوة إلى شقة سكنية، وتنابوا على اغتصابها ثم تركوها بمنطقة الحديقة المركزية بالشيخ زايد، وأدلت بأوصاف المتهمين ومكان اختطافها بمنطقة سكنها في أرض اللواء.

توجيهات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر جاءت واضحة وسريعة، تم تقسيم رجال المباحث إلى 3 فرق الأول معاينة مكان الاختطاف والثاني فحص علاقات المبلغة وأسرتها الوقوف على وجود خلافات قد ترقى لارتكاب تلك الواقعة بينما عمد الفريق الثالث إلى مراجعة كاميرات المراقبة وشهود عيان بمحيط الحديقة المركزية.

في أقل من 24 ساعة بدت الصورة جلية، توالت المفاجآت التي كشفها رجال المباحث، وتبين عدم صحة رواية المبلغة وأنها اختلقت الواقعة خوفا من الفضيحة وعار سيلتصق بها وأسرتها طيلة حياتهم.

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أولى تلك المفاجآت كانت لدى مراجعة فريق البحث خط السير الذي جاء على لسان الفتاة، إذ لم ترصد كاميرات المراقبة تواجدها بنفس المنطقة، فضلا عن عدم مرور أي سيارة تحمل أوصاف قريبة لتلك التي أشارت إليها "دلال".

في الوقت نفسه كانت أسرة "دلال" قد نشرت رسالة استغاثة بالأهالي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتغيب ابنتهم، وأرفقوا صورة لها قبل أن يطالب أفراد الأسرة المشاركين بتلك الصفحات بسرعة حذف المنشور دون إبداء أسباب واضحة.

جهود البحث والتحري للعقيد عمرو حجازي والنقباء أحمد بدوي ومحمد فريد ومحمد حسني وطارق الحمزاوي، معاونا المباحث، توصلت إلى أن الفتاة القاصر على علاقة غير شرعية بصديق والدها "ش" 45 سنة، تعود بدايتها إلى 3 سنوات، وأنها بحثت عن طريقة لإجبار والدها على تزويجها منه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأمورية من رجال الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم ومواجهته بالتحريات فأقر بصحتها فتم مواجهته بالفتاة التي انهارت بالبكاء كاشفة عن تفاصيل خطتها الشيطانية معللة الأمر "خوفت من الفضيحة".

في السياق ذاته، نفى مصدر أمني مسؤول زواج المتهم من "دلال" داخل سرايا النيابة العامة أو ديوان القسم مؤكدا "البنت لسه قاصر".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله النقيب أحمد السبع، الضابط بقسم شرطة الشيخ زايد أول، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.