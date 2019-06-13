الداخلية تبرز جهود أجهزة الأمن خلال حملات أمنية بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات مكبرة لتحقيق الانضباط ومكافحة الجرائم بشتى صورها.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 8 قطع سلاح ناري، تحرير 20 قضية اتجار بالمواد المخدرة، 35 قضية تموينية، 1075 مخالفة مرورية، تنفيذ 8026 حكما قضائيا متنوعا، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وضُبط بنطاق مديرة أمن الفيوم 9 قطع سلاح ناري، تحرير 281 مخالفة مرافق، 86 قضية تموينية، 821 مخالفة مرورية، تنفيذ 1009 أحكام قضائية متنوعة.

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كما ضُبط بمديرية أمن الغربية 8 أسلحة نارية، 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، 6 أسلحة بيضاء، 406 مخالفات مرافق، و54 قضية تموينية، و937 مخالفة مرورية، تنفيذ 4047 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات بنطاق مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 23 قضية تموينية متنوعة، و535 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 708 أحكام قضائية متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.