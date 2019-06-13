ضبط عاطلين مزقا جسد مسجل خطر بسبب الخلافات المالية بمدينة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أنهى عاطلين حياة مسجل خطر بمدينة السلام بالقاهرة، بطعنات متفرقة بالجسد لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تلقى قسم شرطة السلام ثانٍ من مستشفى السلام العام إخطارا باستقبال أحد الأشخاص عاطل، 27 عاما، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة مسكن، توفي متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد وتوقف بعضلة القلب.

جهود فريق البحث كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، 19 سنة، 24 سنة، سبق اتهام أحدهما في قضية سرقة مسكن، وضبط المتهم وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الجريمة، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.