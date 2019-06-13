اللجنة الأوليمبية توافق على تغيير اسم نادي التنمية سبورت بالقاهرة لـ"مستقبل وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

حصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، الموافقة على تعديل اسم نادي التنمية سبورت أمام مكتبة محافظة القاهرة ليصبح "نادي مستقبل وطن".

وجاء نص القرار الصادر برقم 16 لسنة 2019، من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الرياضية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والميثاق الرياضي، ولائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية، وقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 54 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية رقم 198 تابع ه بتاريخ 30/8/2017، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي التنمية سبورت.

وتضمنت المادة الأولي من القرار يعدل اسم التنمية سبورت، ومقره شارع السيدة نفسية أمام مكتبة محافظة القاهرة الصادر بشأنه النظام الأساسي بقرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 54 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 198 تابع ه بتاريخ ليصبح "نادي مستقبل وطن"، وفي المادة الثانية ينشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

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وكان الوفد البرلماني الذي يترأسه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة، زار أمس الأربعاء، نادي التنمية سبورت بمنطقة السيدة زينب، على هامش الجولة التي يستهلها الوفد للملاعب المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتفقد رشاد، والوفد المرافق له المنشآت الرياضية وقاعات الأفراح بالنادي والملاعب واستمعوا للمسئولين عن خطة العمل والمعوقات والاحتياجات اللازمة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والرياضية.

وكلف رشاد، أعضاء أمانة لجنة الشباب والرياضة بكتابة تقرير مفصل عن حقيقة الأوضاع بالنادي والاحتياجات اللازمة للعمل على سرعة توفيرها.

وضم الوفد كلا من المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، وعماد سعد حمودة والدكتور محمود حسين وكيلي لجنة الشباب، وياسر سلومة أمين سر اللجنة، وماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئؤن الإفريقية، ومجدى بيومي عضو لجنة السياحة، ومحمد أحمد زايد، عضو لجنة الشباب.